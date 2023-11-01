مندوب روسيا بمجلس الأمن: عملية إسرائيل البرية في غزة قد تشعل حريقا إقليميا

يذكر أن إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على قطاع غزة ودكته بالقصف المكثف والضربات الجوية وبدأت تنفيذ عمليات توغل برية في رد انتقامي على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم الأربعاء على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع باتجاه وقف إطلاق ...اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة"قد يرقى إلى جرائم ...
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