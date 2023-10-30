توقيف 60 شخصاً بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان"حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف ستون منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.واقتحم المحتجون المطار، أمس الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك...

ونقلت الوكالة عن هيئة النقل الجوي الاتحادية، أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون"تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة".

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توقيف 60 شخصا بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيليةأفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.وقال الجهاز الإ اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيلاقتحم عشرات المحتجين، اليوم (الأحد)، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

أميركا تعلّق على اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيليةدانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ'الاحتجاجات المعادية للسامية' التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. اقرأ أكثر ⮕

لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول اقرأ أكثر ⮕

إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيينإغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

حشود غاضبة تقتحم مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخلأعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام اقرأ أكثر ⮕