إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

أغلقت السلطات الروسية مطارًا في مدينة محج قلعة بمنطقة شمال القوقاز، وحوّلت رحلات جوية منها رحلة من فلسطين المحتلة، بعد أن أظهرت تقارير إعلامية أن متظاهرين ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة احتشدوا في المطار، وأعلنت سلطات الصحة المحلية إصابة نحو 20 شخصًا في أحداث المطار.

وذكرت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، أن قوات الأمن تمكنت بحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو (1920 بتوقيت جرينتش) من إخراج المتظاهرين من مطار محج قلعة في داغستان، وهي إحدى المناطق العديدة في شمال القوقاز التي تضم جاليات مسلمة كبيرة.وقالت الوكالة إن المطار سيظل مغلقًا لحين إعادة الوضع إلى طبيعته، وأمرت لجنة التحقيق الروسية بإجراء تحقيق جنائي في الواقعة.

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