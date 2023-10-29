إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيل

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وأكدت الوكالة «تحرير» المطار من المحتجين الذين اقتحموه، مشيرة إلى أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة «ريد وينغز» الروسية في المطار ورجلاً يسير على جانحها.

وكان وزير الإعلام في جمهورية الشيشان المجاورة أحمد دوداييف قد دعا في وقت سابق اليوم عبر «تليغرام» إلى الهدوء في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة القوقاز الروسية وتجنب «الاستفزازات». وأضافت البيان: «أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة في التزايد، وهي غير مقبولة، ويجب أن تتوقف»، داعياً إسرائيل إلى «اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين». وقُتل فلسطيني، أمس، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة الساوية قرب نابلس، وفق ما أفادت به وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية. كما قُتل 4 فلسطينيين في هجوم شنَّه مستوطنون إسرائيليون مسلحون في بلدة قصرة في 11 أكتوبر (تشرين الأول). headtopics.com

وكلّ عام، تقوم منظمة «ميموريال» غير الحكومية بتنظيم تلاوة لأسماء الأشخاص الذين أُعدموا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1936 و1938 خلال عهد الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين. وحازت هذه المنظمة جائزة نوبل للسلام لعام 2022، بينما أمر القضاء الروسي بحلّها في النهاية في عام 2021، قبل بضعة أشهر من الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.

وقام عدد من السفراء الغربيين، من بينهم سفيرا فرنسا والولايات المتحدة، بوضع زهور في المكان. وبعد منع التجمع في لوبيانكا، نظّمت «ميموريال» قراءة الأسماء في أماكن رمزية مرتبطة بالمنشقّين في مختلف أنحاء العاصمة الروسية. headtopics.com

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