الجيش الإسرائيلي: مستمرون في توسيع الأعمال البرية بغزة

وأشارت إيلا إلى قصف مبنى في غزة قالت إن 20 من عناصر حماس كانوا بداخله.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser، مؤكدا أنه"لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر"، فيما أشار إلى أن"القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس".

وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية وقصفا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.يشهد قطاع غزة، الاثنين، يوماً جديداً من الغارات المكثفة والتصعيد في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقتها...هذا وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 أسيرا"بينهم الكثير من العمال الأجانب"، وفق السلطات الإسرائيلية. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlHadath »

الجيش الإسرائيلي يعلن 'حصيلة الأعمال البرية' ليل الأحدأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حصيلة توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة خلال ليل الأحد. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: مستمرون في توسيع الأعمال البرية بقطاع غزةقالت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الجيش واصل توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة خلال الليلة، مشيرة إلى مقتل عشرات ممن وصف اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 من «حماس» وهدم بنى تحتية في غزة ليلاًقالت رئيسة مكتب الإعلام العربي بالجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن الجيش واصل توسيع الأعمال البرية في غزة ليل أمس، مشيرة إلى مقتل العشرات ممن وصفتهم بـ«المخربين» اقرأ أكثر ⮕

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة أظهرت لقطات متداولة عالميًّا لحظة اقتراب الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد أن اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات للأعمال القتالية في شمال غزةنشر الجيش الإسرائيلي لقطات جديدة توثق دباباته وهي تخوض المعركة في شمال غزة يوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن توسيع عمليته البرية في القطاع. اقرأ أكثر ⮕