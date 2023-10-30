دوري 'ان بي ايه': إمبيد يتعملق في فوز سفنتي سيكسرز على بورتلاند

تعملق الكاميروني جويل إمبيد في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 35 نقطة والتقاطه 15 متابعة وتمريره 7 كرات حاسمة، وأضاف إليها ست صدات وسرقتين وقاده للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-98، الاحد ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين"أن بي ايه".

وبدوره، تألق تايريز ماكسي في صفوف الفائز فأنهى المباراة مع دابل-دابل بتسجيله 26 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف توبياس هاريس 24، في حين من المتوقع أن يعود نجم الفريق جيمس هاردن الغاضب من رئيس النادي والساعي للرحيل إلى التمارين الثلاثاء.

وشارك نجم غولدن ستايت كريس بول احتياطيا وذلك للمرة الاولى في 19 عاما قضاها في ملاعب كرة السلة وبعد 1.365 مباراة تواليا خاضها اساسيا. وسرق تراي يونغ الأضواء بتسجيله 20 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة، في حين انهى 7 من زملائه المباراة مع أكثر من 10 نقاط، بمن فيهم السويسري كلينت كابيلا صاحب 12 نقطة والعدد نفسه من المتابعات. headtopics.com

وبرز في صفوف الخاسر أنتوني ديفيس مع 30 نقطة و16 متابعة، فيما ساهم ليبرون جيمس بـ 27 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

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