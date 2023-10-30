تحديث مباشر.. إسرائيل توسع عملياتها البرية وارتفاع حصيلة القتلى في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال الحرب مستعرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسط تزايد في أعداد الضحايا جراء توسع العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية والقصف المتواصل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على مناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات الحرب، الاثنين:

"النظام المدني" يتدهور في غزة بعد أسابيع من الحصار والقصف، مع اقتحام الناس للمستودعات لأخذ أساسيات البقاء على قيد الحياة، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، إن عدد القتلى خلال الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 7950، مستمدة البيانات من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

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