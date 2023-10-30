توقيف 60 شخصا بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان"حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.واقتحم المحتجون المطار أمس الأحد أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين.

ونقلت الوكالة عن هيئة النقل الجوي الاتحادية أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون"تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة".صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا.. غارة إسرائيلية قرب مقر لوكالة الأونروا في مدينة غزة وقصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاعتقرير أميركي: تعثر مفاوضات الأسرى في غزة بسبب شرط تزويد القطاع بالوقود

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حشود تقتحم مطارا روسيا احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيلذكرت وكالات أنباء روسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات الأشخاص اقتحموا، يوم الأحد، المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية احتجاجا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيلاقتحم عشرات المحتجين، اليوم (الأحد)، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

أميركا تعلّق على اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيليةدانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ'الاحتجاجات المعادية للسامية' التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. اقرأ أكثر ⮕

لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول اقرأ أكثر ⮕

إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيينإغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

بينهم رضيع.. مقتل 12 شخصًا في تحطم طائرة بالبرازيلأعلنت السلطات في ولاية أكري بغرب البرازيل إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو عاصمة الولاية. اقرأ أكثر ⮕