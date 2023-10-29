لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.وأفادت وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مئات المتظاهرين اقتحموا مطار محج قلعة في الجمهورية الروسية احتجاجًا على هبوط طائرة قادمة منواقتحم المتظاهرون أبواب الصالة، حيث ركض بعضهم على المدرج، بينما كسر آخرون الحواجز؛ بهدف حصار الطائرة ورشقها، بحسب مقاطع فيديو المتداولة عبر الإنترنت.

وأغلقت هيئة الطيران الروسية “روسافياتسيا” المطار الآن وقالت: إنه تم إجلاء جميع المواطنين غير المصرح لهم اعتبارًا من الساعة 10:20 مساءً بالتوقيت المحلي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات، بحسب السلطات الروسية.من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على حماية رعاياها بعد حادثة الاقتحام.

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، حيث تقع داغستان، أنه سيتم استخدام لقطات كاميرات المراقبة لتحديد هويات أولئك الذين اقتحموا المطار، وأن المتورطين سيتم تقديمهم إلى العدالة. headtopics.com

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