أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

تستمر أسعار الغاز في الانخفاض وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس، وبلغ متوسط سعر جالون الغاز العادي في الولايات المتحدة 3.496 دولار، بانخفاض حوالي سنت عن اليوم السابق، ويعد هذا السعر الأقل مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.وقال سيفيرين بورنشتاين، الأستاذ في كلية هاس للأعمال في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومدير هيئة التدريس في معهد الطاقة في هاس لصحيفة “يو إس إيه توداي”: “أعتقد أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن أسعار المحروقات، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة”.

وأضاف مدير هيئة التدريس في معهد الطاقة في هاس: “ما يحدث بين إسرائيل وحماس الآن لم يتحول في هذه المرحلة إلى حرب أوسع تشمل كبار منتجي النفط، لكن هذا الأمر قد يتغير”. “وإذا حدث ذلك، فقد نرى ارتفاع أسعار النفط الخام”. وتابع: “إن الغاز يصبح دائمًا أرخص في الخريف”.

وقال مركز الأبحاث الاقتصادية في بروكسل، في تقرير: إن “الاتحاد الأوروبي مستعد لموسم الغاز الشتوي 2023- 2024″، وهي رسالة طمأنينة في مواجهة أول شتاء.وبحسب صحيفة “بوث بولي” الإسبانية، أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعًا إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة. headtopics.com

ويرى الخبراء أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: almowatennet »

السعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارالسعودية تحذر من خطورة العمليات البرية في غزة: انتهاكات صارخة وغير مبررة أكدت وزارة الخارجية، مساء اليوم السبت، أن السعودية تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

مصر تحذر من اجتياح غزة: مخاطر أمنية وإنسانية غير مسبوقة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمصر تحذر من اجتياح غزة: مخاطر أمنية وإنسانية غير مسبوقة حذرت مصر، اليوم السبت، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن اقرأ أكثر ⮕

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن اقرأ أكثر ⮕

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة أظهرت لقطات متداولة عالميًّا لحظة اقتراب الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد أن اقرأ أكثر ⮕

غزة تتواصل مع العالم.. عودة تدريجية للاتصالات والإنترنتعلى الرغم من أن قطاع غزة عاش خلال الساعات الماضية على وقع قصف هو الأعنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر، إلا أن قطع الاتصالات والإنترنت اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕