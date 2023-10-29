مسائيةDW : الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة..هل بدأ الهجوم البري؟ | DW

فما أبعاد وتداعيات كل هذه التطورات؟ وهل بدأ الهجوم البري الإسرائيلي؟قالت إسرائيل إنها قصفت مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوغل بري، يأتي ذلك فيما شكك الرئيس الأمريكي في عدد الضحايا التي تعلنها حركة حماس.قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن هناك حاجة في الحرب بين إسرائيل وحماس لفتح"نوافذ إنسانية" وإلى إتاحة فترات راحة إنسانية لتوفير الرعاية للسكان.

يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب نقص الماء والغذاء بغزة.أعلن البيت الأبيض أن على إسرائيل اتخاذ جميع الوسائل للتمييز بين المدنيين ومسلحي حماس في غزة. وفيما أعربت باريس ولندن عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قالت النرويج إن الرد الإسرائيلي في غزة غير متكافئ.فيما نفى الرئيس الأمريكي بأن يكون قد نصح إسرائيل بتأجيل عملية برية واسعة في قطاع غزة، حذر الرئيس الفرنسي منها قائلا إنّها"ستكون خطأ".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: dw_arabic »

بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزةنشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة أظهرت لقطات متداولة عالميًّا لحظة اقتراب الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد أن اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

المملكة: الاجتياح البري لغزة انتهاك صارخ وعلى إسرائيل وقفهبالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية الموسعة مستمرة في قطاع غزة، أدانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والعمليات العسكرية البرية، لما تحمله من مخاطر على حياة... اقرأ أكثر ⮕

الخارجية السعودية: على إسرائيل وقف انتهاكاتها الصارخةبالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية الموسعة مستمرة في قطاع غزة، دانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، والعمليات العسكرية البرية لم اقرأ أكثر ⮕

الخارجية السعودية: ندين أي عملية برية إسرائيلية في غزةبالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية الموسعة مستمرة في قطاع غزة، دانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، والعمليات العسكرية البرية لم اقرأ أكثر ⮕