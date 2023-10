لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

أظهرت لقطات متداولة عالميًّا لحظة اقتراب الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع عملياته البرية في غزة.وأفادت الشبكة البريطانية بأن معارك ضارية تجري على الأرض، وأنه يوجد تغيير ملحوظ في التكتيكات الإسرائيلية. من ناحية أخرى، تعرضت قوات حفظ السلام في لبنان لإطلاق نار الليلة الماضية.

وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك سوليفان لشبكة سي إن إن “ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس، والمدنيين الذين ليسوا كذلك”.

Sky News footage shows Israeli military near the Israel-Gaza border after the IDF confirmed it would be expanding its ground operations in Gaza.وأضاف: “هذه هي النصيحة التي نقدمها لهم. وهذا ما نبلغه، ونواصل إبلاغه على أعلى المستويات”، موضحًا أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مرة أخرى الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. headtopics.com

