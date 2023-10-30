Польские перевозчики могут перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины.

Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

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В сектор Газа из Египта прибыло 60 грузовиков с гуманитарной помощьюТелеканал Al-Qahera al-Ekhbariya сообщает, что колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла в анклав через пункт пропуска «Рафах», расположенный на границе с Египтом Прочитайте больше ⮕

На Украине заявили об угрозе закрытия границы с ПольшейГраницу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. Об угрозе закрытия границы заявила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром». Уточняется, что польские перевозчики намерены устроить забастовку на границе 3 ноября. Они будут бастовать два месяца. Прочитайте больше ⮕

Сборная Франции проведет высотный сбор в Бессане за две недели до начала Кубка мираТренировки пройдут с 31 октября по 12 ноября в Бессане. Прочитайте больше ⮕

Арктическая ипотека под 2% запускается: кто и где может оформитьЛьготные условия по арктической ипотеке будут доступны с 1 ноября Прочитайте больше ⮕

На Украине предупредили об угрозе закрытия границы с ПольшейГраницу между Украиной и Польшей могут закрыть до конца этого года Прочитайте больше ⮕

Варламов вышел на чистое 3-е место по числу игр на ноль в НХЛ среди российских вратарей (39), обогнав БобровскогоСегодня 35-летний голкипер «Айлендерс» отразил все 33 броска в матче с «Коламбусом» (2:0). Прочитайте больше ⮕