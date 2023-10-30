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Польские перевозчики могут перекрыть с ноября все пункты пропуска с Украиной

 / Источник: RT на русском

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе.

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RT на русском

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины.

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