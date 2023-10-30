На Украине заявили об угрозе закрытия границы с Польшей

Границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. Об угрозе закрытия границы заявила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем Telegram-канале. Уточняется, что польские перевозчики намерены устроить забастовку на границе 3 ноября. «Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины», — говорится в публикации «Укравтопром».

По информации ассоциации, польские перевозчики будут бастовать два месяца. Участники акции согласовали с местными властями первую забастовку в районе пункта пропуска Корчева. Причиной забастовки названа чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза (ЕС).

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