В сектор Газа из Египта прибыло 60 грузовиков с гуманитарной помощью

Телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya сообщает, что колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью, предназначенной для населения сектора Газа, прибыла в анклав через пункт пропуска «Рафах», расположенный на границе с Египтом.

Данные телеканала свидетельствуют, что днем ранее КПП пересекли в общей сложности 47 автомобилей с большим количеством лекарств и медицинских средств, которые были подготовлены по запросу Палестинского общества Красного Полумесяца.

Отмечается, что через наземный пункт пропуска «Рафах» в южную часть блокированного сектора Газа осуществляется гуманитарная помощь для мирного населения, которая преимущественно включает в себя лекарства и медицинские препараты, а также продовольствие, воду, палатки и средства личной гигиены. При этом в регион не направляются никакие виды топлива. headtopics.com

В период с 12 октября на территорию анклава через этот КПП въехало около 100 грузовиков с гуманитарной помощью, и, согласно сообщению Al-Qahera al-Ekhbariya, по состоянию на 29 октября примерно половина перевозимых грузов была доставлена непосредственно в сектора Газа.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

В сектор Газа через КПП 'Рафах' из Египта въехали 60 грузовиков с гуманитарной помощьюПо информации телеканала Al-Qahera al-Ekhbariya, накануне пункт пересекли 47 автомашин с лекарствами и медицинскими средствами Прочитайте больше ⮕

В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из Египта въехали десять грузовиков с гуманитарной помощью для населения анклава. Прочитайте больше ⮕

В сектор Газа через КПП 'Рафах' из Египта въехали 10 грузовиков с гуманитарной помощьюКак сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, Каир активизирует свои контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема помощи в анклав на следующей неделе Прочитайте больше ⮕

В сектор Газа прибыли 24 грузовика с гуманитарной помощью из ЕгиптаВ сектор Газа через КПП «Рафах» прибыло еще 24 грузовика с гуманитарной помощью, сообщает на своей странице в социальной сети X общество Красного Полумесяца Палестины. Прочитайте больше ⮕

NYT: Израиль обязался пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гумпомощьюИзраиль взял на себя обязательство пропускать каждый день по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа Прочитайте больше ⮕

NYT: Израиль будет ежедневно пропускать по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в ГазуПо словам представителя правительства США высокого ранга, помощь будет включать 'ограниченное количество топлива', которое ООН сможет распределять по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры палестинского анклава Прочитайте больше ⮕