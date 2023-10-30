В эффективности российской Климатической доктрины усомнились

Специалисты усомнились в эффективности новой российской Климатической доктрины. Об этом пишет «Коммерсантъ». В новой подписанной 26 октября российским президентом Владимиром Путиным доктрине ключевой долгосрочной целью климатической политики названо достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением до 2060 года.

Она указала, что углеродная нейтральность является промежуточной целью удержания потепления в XXI веке, но она работает только при выполнении сопутствующих целей. Глава департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров заметил, что власти, согласно документу, собираются развивать атомную и гидроэнергетику.

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