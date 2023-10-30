Как не вылететь из кресла начальника, когда ИИ начал заменять людей

Цифровая эпоха привела к переходу от жестких иерархических моделей лидерства к более адаптируемым, партисипативным и дальновидным подходам, что требует глубокого понимания технологий и следования технологическим тенденциям. Человеческая интуиция и искусственный интеллект, несмотря на их различие, являются взаимодополняющими источниками знаний. Человеческая интуиция опирается на опыт и эмоциональный интеллект, что позволяет решать сложные задачи и адаптироваться к новым условиям.

Руководители должны балансировать между сильными и слабыми сторонами обоих методов, используя критическое мышление и этические суждения. ИИ - это инструмент, а не замена важнейших человеческих качеств, таких как эмпатия, видение и моральные суждения. Этическое лидерство имеет решающее значение в мире, управляемом ИИ, и требует от руководителей обеспечения прозрачности, справедливости и подотчетности при внедрении ИИ.

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