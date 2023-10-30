Отмечается, что польские перевозчики планируют бастовать на границе 3 ноября. «Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины», — сказано в посте.

По данным организации, забастовка будет идти в течение двух месяцев. Участники протеста согласовали с местной канцелярией первую акцию в районе пункта пропуска Корчева. Причиной мероприятия названа сильная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Евросоюза (ЕС).

До этого глава бюро международной политики администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что государство прекрасно обойдется без партнерства с Украиной и не будет заставлять киевский режим выстраивать добрые отношения. headtopics.com

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