В Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского

Правая партия «Право и справедливость» (PiS), которая руководила Польшей с 2015 года, может расколоться без своего лидера Ярослава Качиньского, считает польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. В интервью Super Express он отметил, что вряд ли кто-то другой сможет руководить политической силой.

«Нет другого человека, который мог бы связать все фракции в PiS, как Ярослав Качиньский. Председатель обладает большой харизмой. Боюсь, что если когда-нибудь Ярослава Качиньского не будет в PiS, то все развалится. Поэтому нашим политическим конкурентам так важно, чтобы Ярослав Качиньский ушел в отставку», — пояснил Телюс.В октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по их итогам, «Право и справедливость» получила 194 места в парламенте.

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