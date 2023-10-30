Red Wings возобновит полеты в Махачкалу, но не из Тель-Авива

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings возобновит с 31 октября рейсы в Махачкалу и обратно, за исключением полетов из Тель-Авива. Об этом говорится в сообщении компании."В соответствии со снятыми Росавиацией ограничениями и в связи с открытием аэропорта Махачкалы авиакомпания Red Wings восстанавливает рейсы из/в Махачкалу с 31.10.2023 года за исключением рейсов на Тель-Авив", - отметили в компании.

Ранее о возобновлении работы аэропорта сообщил ТАСС его гендиректор Саид Рамазанов. О возобновлении полетов уже сообщали "Аэрофлот" и "Победа". Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.

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