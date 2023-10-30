Израиль атаковал турецкую больницу в Газе

В Министерстве здравоохранения Палестины заявили, что турецкая больница, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты онкологического отделения «испытали волнение и страх» из-за обстрелов Израилем окрестностей больницы. В результате обстрела есть жертвы, их количество не уточняется.

До этого стало известно, что израильская армия ликвидировала в секторе Газа несколько ячеек палестинской радикальной группировки ХАМАС, которые пытались атаковать солдат ЦАХАЛ. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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