В Петербурге девушку выдали замуж за африканца после потери паспорта

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, а при получении нового выяснила, что состоит в браке с гражданином одной из африканских стран, сообщается в Telegram-канале петербургской прокуратуры.

Отмечается, что девушка потеряла паспорт за неделю до подачи заявления в ЗАГС. В день бракосочетания использовался именно старый документ. Сам брак был заключен фиктивно, чтобы иностранец получил российское гражданство.

По словам петербурженки, она не была знакома со своим «супругом», на церемонии не присутствовала и не вела никакого хозяйства с африканцем. Прокуратура Красносельского района направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. headtopics.com

Ранее сообщалось, что жительница Казани сыграла свадьбу со своим 22-летним приемным сыном. Женщина призналась, что не считает брак фиктивным, так как уверена в духовной близости с новым супругом.

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