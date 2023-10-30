Сборная Франции проведет высотный сбор в Бессане за две недели до начала Кубка мира

Как отмечает Nordic Magazine, команда решила не ехать на сборы в Норвегию или Швецию.«Это подтверждение нашего с Симоном (Фуркадом) стратегического плана по работе на высоте – до самого конца подготовки. Учитывая, что наш тренировочный процесс существенно основывался на анаэробных условиях, я считаю важным довести эту работу до конца. Вот почему мы решили остаться во Франции.

План означает, что нам будет не хватать спаррингов , но учитывая плотность результатов в нашей группе, мы можем позволить себе внутреннюю конкуренцию», – сказал тренер сборной Франции «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Прокунин об участии китайского клуба на турнире в Хантах: «Планы у нас в силе, на этой неделе команда должна получить визы» Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны» headtopics.com

Виталий Смирнов: «Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском» Васильев об отстранении россиян: «Этот период продлится не так долго – 3-4 года, не думаю, что больше. Мир просто устанет от неопределенности»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Сборная ЮАР — четырёхкратные чемпионы мира по регбиСборная ЮАР по регби одержала победу в финальном матче Кубка мира — 2023, проходящего во Франции. Прочитайте больше ⮕

Видеообзор исторической победы ЮАР над Новой Зеландией в финале Кубка мира — 2023Сборная ЮАР по регби одержала победу в финальном матче Кубка мира — 2023, проходящего во Франции. Прочитайте больше ⮕

Микаэлла Шиффрин стала шестой в гигантском слаломе на первом этапе КМАмериканская горнолыжница Микаэлла Шиффрин, являющаяся рекордсменкой по числу побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту, начала новый сезон с шестого места в гигантском слаломе на первом этапе Кубка в Зельдене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Микаэла Шиффрин стала шестой в гигантском слаломе на первом этапе КМАмериканская горнолыжница Микаэла Шиффрин, являющаяся рекордсменкой по числу побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту, начала новый сезон с шестого места в гигантском слаломе на первом этапе Кубка в Зельдене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Мужской гигантский слалом на Кубке мира в Австрии отменен из-за сильного ветраМужской гигантский слалом на этапе Кубка мира в австрийском Зельдене отменен из-за сильного ветра. Прочитайте больше ⮕

Женская сборная Армении U-19 проиграла 34 матча подряд с 2008 года. Сегодня сыграют с ЛюксембургомЖенская сборная Армении U-19 проведет матч против сверстниц из Люксембурга в квалификации к чемпионату Европы. Прочитайте больше ⮕