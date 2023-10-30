URA.RU: свердловчанка, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание

Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но она уже может самостоятельно принимать лёгкую пищу.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который прибил ноги своей бывшей девушки гвоздями к доске и поджёг её, 25 октября задержанный избил пострадавшую в гараже, а чтобы она не могла отбиваться ногами, прибил её конечности к доске, после чего облил её бензином и поджёг. Практически сразу он потушил огонь и заставил женщину отвезти его на своей машине в Асбест.Подписывайтесь на наш канал в

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Прибитая к доске сварщиком россиянка пришла в сознаниеЖительница Екатеринбурга, ноги которой сожитель-сварщик прибил к доске, пришла в сознание в больнице. Об этом сообщил агентству Ura.ru источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что врачи оценивают состояние россиянки как стабильно тяжелое. Женщина уже может самостоятельно принимать легкую пищу, пояснил собеседник. Прочитайте больше ⮕

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