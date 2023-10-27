Израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю «Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова

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ЦАХАЛ: Силы Израиля расширяют масштаб наземных манёвров в секторе ГазаАрмия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля объявила о расширении наземных манёвров в ГазеСухопутные войска армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа, заявил представитель израильской... Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ объявил о «расширении» сухопутной операции в секторе Газа. Там пропал интернет, обстрелы усиливаются — MeduzaНаземные подразделения Армии обороны Израиля «расширяют» свою операцию в секторе Газа. Об этом вечером 27 октября заявил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ объяснили необходимость танкового рейда в секторе ГазаТанковый рейд в секторе Газа был необходим для подготовки возможных наземных операций. Об этом 26 октября заявил представитель Армии обороны Израиля... Прочитайте больше ⮕

В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в ГазеИзраильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В секторе Газа пропали связь и интернетВ секторе Газа вечером в пятницу перестали работать мобильная связь и интернет Прочитайте больше ⮕