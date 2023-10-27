Армия Израиля объявила о расширении наземных манёвров в Газе

Сухопутные войска армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа, заявил представитель израильской армии контр-адмиралСитуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на израильские города и ракетных обстрелов из сектора Газа. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора, объявил о подготовке наземной операции и начал наносить удары по Газе.

Западные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном: резолюцию России с призывом к прекращению огняНаземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с

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ЦАХАЛ: Силы Израиля расширяют масштаб наземных манёвров в секторе ГазаАрмия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля заявила о нанесении ударов еще по трем командирам ХАМАС в ГазеПо ее информации, эти командиры действовали в рядах батальона 'Дарадж-Туффа', который 'считается самой важной бригадой' в структуре боевых подразделений движения Прочитайте больше ⮕

Армия обороны Израиля провела ночной рейд с использованием танков в ГазеОперация состоялась в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля показала видео танкового рейда на севере сектора ГазаАрмия обороны Израиля опубликовала кадры ночного танкового рейда в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля уничтожила командира ракетной бригады ХАМАСАрмия обороны Израиля уничтожила командира ракетной бригады ХАМАС в Северном Хан-Юнисе. Прочитайте больше ⮕

Израильские танки вошли в сектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о вылазке в сектор Газа с применением танков. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕