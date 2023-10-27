ЦАХАЛ объявил о «расширении» сухопутной операции в секторе Газа. Там пропал интернет, обстрелы усиливаются — Meduza

, что в последние часы Израиль «значительно усилил» интенсивность ударов по сектору, добавив, что атаки производились с воздуха, с суши и с моря.

Представитель ЦАХАЛ призвал жителей города Газа, который находится в северной части сектора, покинуть свои дома и переместиться на юг анклава., что из-за отсутствия интернета потеряли связь с оперативным штабом и со всеми бригадами, работающими в Газе. Там подчеркнули, что сбои затронули в том числе и центральный номер экстренной помощи «101», что затрудняет выезд медиков к раненым.

После начала войны между Израилем и ЦАХАЛ израильские военные уже совершали наземные рейды в сектор Газа, в том числе с участием танков. Они продолжались по несколько часов, после чего военные возвращались на территорию Израиля.Израиль отправит войска в сектор Газа за «решительной победой». Так называется новая доктрина, по которой ХАМАС должен быть уничтожен всей огневой мощью ЦАХАЛИзраиль отправит войска в сектор Газа за «решительной победой». headtopics.com

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