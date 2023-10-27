Битва с инфляцией при Ватерлоо: когда ждать завершения роста ключевой ставки

Накануне предпоследнего в этом году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке сомнений в том, что регулятор повысит ставку в четвертый раз подряд, не было почти ни у кого. Однако в итоге решение регулятора все равно стало неожиданным — ЦБ пошел на увеличение ставки сразу на два процентных пункта, до 15%, в то время как аналитики и рынок ждали роста ставки лишь на 1 п. п.

«Совет директоров Банка России будет находиться как бы перед своим Ватерлоо», — отмечал накануне заседания первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Несмотря на то что курс рубля, ослабление которого было одной из причин ускоренного роста цен, за последний месяц несколько укрепился (с 97,9 до 93,8 рубля к доллару начала октября), а инфляционные ожидания населения снизились (с 11,7% до 11,2% на годовом горизонте), значимость проинфляционных факторов в итоге оказалась гораздо более веской.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенных уровнях, рост кредитования в ипотеке сохраняется, так как льготные программы нечувствительны к ключевой ставке. Еще один важный проинфляционный фактор — дефицит на рынке труда, из-за которого компании вынуждены повышать зарплаты, в итоге растет и спрос в экономике, который компании не в состоянии удовлетворить из-за того же дефицита кадров, и цены — компании перекладывают рост своих издержек на потребителей. headtopics.com

Несмотря на то что в релизе ЦБ сигнал по поводу дальнейших решений по ключевой ставке был нейтральным, в ходе пресс-конференции Набиуллина отметила, что в случае, если ЦБ не увидит признаков устойчивого сокращения инфляции, регулятор готов и дальше повышать ставку. Исходя из среднесрочного прогноза ЦБ, до конца года возможно повышение ставки еще на 1 п. п.

Главный инфляционный фактор сейчас — это рост расходов федерального бюджета, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Остальные инфляционные риски — следствие бюджетного импульса и роста расходов бюджета сверх ограничений бюджетного правила. В частности, дефицит рынка труда, рост импорта, ускорение заработных плат сверх роста производительности труда и мягкие кредитные условия — все так или иначе связаны с решениями в области бюджета», — рассуждает он. headtopics.com

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