ЦАХАЛ: Силы Израиля расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа

"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", —По данным телеканала Fox News, в Газе сейчас работает артиллерия, идут танковые обстрелы. Над регионом наблюдаются истребители.

В ЦАХАЛ уточнили, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом сообщалось, что Израиль отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВОпосле того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.

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