В секторе Газа пропали связь и интернет

"Услуги связи и интернета полностью прекратили работу в секторе Газа", - передает телеканал.

Сообщается также, что в эти минуты Израиль наносит массированные удары по региону. О последствиях пока не сообщается.

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