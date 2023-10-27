«Уходим с Софой в женское парное». Трусова опубликовала видео совместных прыжков с Самоделкиной

Трусова опубликовала в своем Telegram‑канале видео совместных синхронных прыжков с Самоделкиной на шоу в Саратове. — Как вам наша синхронность? Уходим с Софой в женское парное, — подписала публикацию Трусова. https://t.

me/avtrusovaofficial/616 В активе Трусовой серебро Олимпийских игр‑2022 в Пекине, а также бронзовая медаль чемпионата мира и две бронзы чемпионатов Европы. Самоделкиной 16 лет, она победительница и призер этапов Гран‑при России. В августе министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что россиянка Самоделкина получила гражданство Казахстана в общем порядке.

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