«Уходим с Софой в женское парное». Трусова и Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц

Гончаренко о том, что Валиева выступит на Гран-при в Казани: «Нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь это пережить. Камила – девочка закаленная»

«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ» Николай Угожаев: «Пришлось отыгрываться после короткой, почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда все делать»

Надежда Понтелеенко: «Я сорвала хореографическую дорожку. Один раз уже срывала этот элемент и так больно упала! Испугалась, что сейчас так же полечу» Щербакова о любимых элементах: «Интереснее всего всегда над прыжками было работать, изучать их. Но любимый прыжок у меня всегда менялся» headtopics.com

Чайковская о фигуристах, завершающих карьеру: «Они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Я бы не возвращала их как тренер» «Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России

Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»

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