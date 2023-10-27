СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»

144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), сообщили 27 октября в Симоновском межрайонном следственном отделе следственного управления по Южному административному округу ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данным следствия, съемочная группа телеканала «РЕН ТВ», находясь в торговом центре на юге Москвы, осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, когда один из работников ТЦ, осознавая, что перед ним — журналисты, применил физическую силу к сотруднику телекомпании.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. headtopics.com

Ранее 27 октября в прокуратуре Москвы сообщили, что в одном из магазинов столицы корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову помешали снять сюжет о ценах на продукты. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности работников СМИ.

Сюжет готовился для итоговой программы. Журналисты проверяли цены на определенные продукты питания. Физическая сила применялась к корреспонденту Ивану Литомину. Ранее, в августе, было возбуждено уголовное дело по факту нападения в Москве на журналистов ВГТРК. Корреспонденты снимали репортаж в одной из квартир на улице Касимовской. Мужчины, находившиеся в помещении, воспрепятствовали их работе и применили к сотрудникам телекомпании силу. headtopics.com

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