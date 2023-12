Sniper da polícia brasileira mata homem que mantinha refém a ex-mulher em bairro de São Paulo. Queda de árvore de grande porte danifica quatro carros em Lisboa. Muitas lágrimas e palmas no funeral de Nuno Graciano. Augusto Santos Silva diz que José Luís Carneiro é melhor para "combater populismos". Portugal vai apoiar Angola com 34 milhões de euros para reabilitar Fortaleza São Francisco do Penedo. Bloco de Esquerda aprova primeiros nomes para deputados a votos nas legislativas.

O presidente da Frente Cívica considerou este sábado que o Presidente da República perdeu legitimidade "moral" e está "ferido de morte" para exercer funções e sugere que parlamento investigue eventual crime de tráfico de influências no exercício de funções. "Neste momento a dignidade já se perdeu completament





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bebé de dois anos morre esquecido em carrinha escolar em São PauloCarrinha ficou estacionada sob calor de mais de 40 graus.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Chuvas e ventos fortes causam danos em São PauloChuvas e ventos fortes atingiram o Estado de São Paulo, causando desabamentos e falta de energia e água em várias cidades, incluindo a capital. No entanto, o impacto foi menor do que o esperado e não houve mortes.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo anoJerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'. O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatório

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ministro das Infraestruturas demite-se após queda de acusações de corrupçãoO ministro das Infraestruturas, João Galamba, demitiu-se após a queda das acusações de corrupção e prevaricação no processo em que era arguido. Galamba afirma que sempre atuou em absoluto respeito pela lei e que a demissão é resultado de uma reflexão pessoal e familiar.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Lucro da Altri recua 76% para 28 milhões com queda dos preçosO secretário de Estado apontou o Programa de Estabilidade como um esforço do Governo para promover a discussão económica a longo prazo e que "talvez devêssemos passar mais tempo a discutir esses objetivos". O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, reconheceu "algum défice de discussão sobre as questões mais estruturais a longo prazo da economia portuguesa", mas apontou o Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo como um exemplo desse caminho. O governante destaca também o objetivo do Governo de baixar a dívida pública abaixo dos 90% nos próximos anos.

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

Queda da inflação no Reino Unido dá ganhos às bolsas europeiasOs preços do "ouro negro" seguem a perder terreno nos principais mercados internacionais, com maior visibilidade nos Estados Unidos – que antecipam um aumento dos inventários numa altura em que o mercado parece caminhar para um excedente no primeiro trimestre de 2024, apesar do prolongamento do corte da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) e da redução adicional por parte da Arábia Saudita e da Rússia.

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »