Chuvas e ventos fortes causam danos em São Paulo

A chuva forte e ventos de mais de 80 quilómetros por hora que se fizeram sentir na noite de sábado no Estado brasileiro de São Paulo, madrugada deste domingo em Portugal Continental, provocaram desabamentos de encostas e muros, deixaram várias cidades sem energia e sem água, incluindo diversos bairros da capital, a cidade de São Paulo, mas não tiveram o impacto que se esperava nem provocaram mortes.

A previsão era de que os ventos ultrapassassem os 100 quilómetros por hora e as chuvas fossem ainda mais fortes, mas a temida tempestade que se imaginava devastadora perdeu força no trajeto do sul do Brasil para São Paul





