Lucro da Altri recua 76% para 28 milhões com queda dos preços. "Só há umas cinco pessoas capazes” para o cargo de governador com a qualidade de Centeno. "Não queremos fazer mais e melhor agora?", questiona Horta Osório sobre salários. O secretário de Estado apontou o Programa de Estabilidade como um esforço do Governo para promover a discussão económica a longo prazo e que "talvez devêssemos passar mais tempo a discutir esses objetivos".

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, reconheceu "algum défice de discussão sobre as questões mais estruturais a longo prazo da economia portuguesa", mas apontou o Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo como um exemplo desse caminho. O governante destaca também o objetivo do Governo de baixar a dívida pública abaixo dos 90% nos próximos anos. "Como foi aqui reconhecido existe, por vezes, algum défice de discussão sobre aquilo que são as questões mais estruturais de longo prazo da economia portuguesa

PUBLİCO: Supremo Tribunal do Reino Unido declara programa migratório para o Ruanda ilegalA política migratória do Governo conservador de Rishi Sunak ficou seriamente comprometida esta quarta-feira, depois de os juízes do Supremo Tribunal do Reino Unido terem decidido, por unanimidade, que o programa para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda é ilegal.

ECO_PT: Análise da proposta de Orçamento do Estado para 2024Quatro advogados fiscalistas apontaram quais são os pontos positivos e negativos desta proposta de Orçamento do Estado para 2024 do Governo.

OBSERVADORPT: Primeiro-ministro assume funções de João Galamba, Frederico Francisco mantém-se como secretário de EstadoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. Primeiro-ministro assume funções de João Galamba.

SICNOTİCİAS: Novo recorde de propostas de alteração ao Orçamento do EstadoOs partidos com assento parlamentar pediram 1.864 alterações ao Orçamento do Estado para o próximo ano, um novo recorde. O Partido Comunista lidera a lista com 488 propostas.

VİSAO_PT: Como encontrou e como deixa António Costa o Estado?Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

SICNOTİCİAS: Entregues mais de 1.700 propostas de alteração ao Orçamento do EstadoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

