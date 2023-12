Portugal poderá fazer parte dos principais produtores mundiais de amêndoa em quatro a cinco anos

Portugal poderá vir a fazer parte do lote de produtores mundiais de amêndoa no espaço de quatro a cinco anos, se as campanhas continuarem a ser tão boas como as deste ano. É previsível que a colheita de 2023 alcance as 20 mil toneladas de miolo de amêndoa, o que representa um aumento de cerca de 20% em relação ao produto conseguido no ano passado, estima o diretor-executivo da Portugal Nuts - Associação de Promoção de Frutos Secos, em declarações ao DN/Dinheiro Vivo.

Diz António Saraiva que só as amendoeiras plantadas na zona da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva vão contribuir com cerca de oito mil toneladas de miolo daquele fruto para o total da colheita nacional. "A média de idades das árvores que lá estão é de quatro anos. Portanto, são novas





