Presidente da Iniciativa Liberal pede audição parlamentar do filho de Marcelo Rebelo de Sousa

Rui Rocha justificou que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido citado como “tendo tido algum tipo de intervenção” no caso das gémeas luso-brasileiras que em 2019 vieram a Portugal receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal e que há até notícias de que se terá reunido com o então secretário de Estado da Saúde Lacerda SalesO presidente da Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que vai pedir a audição parlamentar do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas e espera que o PS não volte"a bloquear estes esclarecimentos". Em declarações à Lusa, Rui Rocha recordou que, esta semana, o PS travou os pedidos de audição dos antigos governantes Marta Temido e Lacerda Sales,"num caso que se arrasta há semanas e em que têm existido versões contraditórias





António Costa destaca importância de estar com Marcelo Rebelo de Sousa na Guiné-BissauO primeiro-ministro considerou esta quarta-feira em Bissau que "é sempre bom" estar com o Presidente da República, e realçou a importância de estarem juntos na celebração dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau.

Marcelo Rebelo de Sousa inaugura rua com o seu nome em BissauRua foi inaugurada em conjunto com o Presidente guineense, Umaro Sissoco, nas celebrações dos 50 anos de independência da Guiné-Bissau.

Marcelo Rebelo de Sousa procura fórmula de Governo mais próxima da vontade popularO Presidente da República afirmou esta terça-feira que, com base nos resultados das legislativas antecipadas de 10 de março, irá procurar a fórmula de Governo "mais próxima da leitura da vontade popular".

Marcelo Rebelo de Sousa acompanha evolução favorável do militar ferido em TancosO Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar a "evolução favorável" do estado de saúde do militar que sofreu esta segunda-feira ferimentos graves, na sequência de uma explosão no Polígono Militar de Tancos (Santarém).

Marcelo Rebelo de Sousa teve conhecimento do caso das gémeasO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu ter conhecimento do caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular através de um e-mail do seu filho.

Iniciativa Liberal questiona António Costa sobre reunião entre PGR e PresidenteA Iniciativa Liberal vai enviar perguntas ao primeiro-ministro António Costa sobre a reunião entre a procuradora-geral da República e o Presidente Marcelo. A dúvida é se a sugestão partiu de Costa e qual era o propósito.

