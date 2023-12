Bioimpressão de órgãos em 3D ainda enfrenta desafios

A bioimpressão de órgãos em 3D é um campo médico em rápido crescimento, mas ainda não chegou ao ponto de poder imprimir órgãos humanos totalmente funcionais e transplantáveis. Embora haja relatos de tecidos bioimpressos que foram transplantados em animais com êxito, o salto para o transplante humano ainda está no futuro.

A complexidade biológica do transplante de órgãos, a necessidade de compatibilidade e de funcionalidade a longo prazo são os desafios em que os investigadores ainda estão a trabalhar. A vascularização (criação de vasos sanguíneos) dos tecidos bioimpressos continua a ser um grande problema. Sem uma rede vascular funcional, é difícil manter os órgãos impressos em 3D vivos e funcionai





