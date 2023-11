Jerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'.

O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatóri

:

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso CentenoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. 'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais'

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno fez estas declarações na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Bancos portugueses terão que criar almofada de capital adicional para proteção contra queda nos preços das casasOs maiores bancos portugueses terão que constituir uma reserva de capital adicional correspondente a 4% da carteira de empréstimos garantidos por imóveis destinados à habitação, como proteção contra um eventual choque nos preços das casas. Enquanto muitos países na Europa estão a enfrentar uma queda nos preços do mercado imobiliário residencial, alguns bancos já possuem capacidade para acomodar essa nova almofada.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de condutaA Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois do governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo. Montenegro quer que Centeno avalie a sua isenção.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Projeto da moeda digital do Banco Central Europeu pode levar a uma perda de até 12% dos depósitos bancáriosRetalhistas também receiam um aumento das taxas associadas aos pagamentos digitais– uma nova abordagem que promete mudar de forma significativa o sistema financeiro nos países da Zona Euro, grupo do qual faz parte Portugal.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »