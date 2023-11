Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição.

'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais

Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno. José Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta. A Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois do governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo. Montenegro quer que Centeno avalie a sua isenção.

Comissão Europeia atenta à crise da habitação em Portugal sobretudo em Lisboa. Questionado se a crise política em curso no país poderia afetar iniciativas de apoio às famílias, Paolo Gentiloni indicou 'não o esperar'.

Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o Governo. Mário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

Presidente do PSD apela ao uso da ética republicana. Luís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

Primeiro-ministro assume funções de João Galamba, Frederico Francisco mantém-se como secretário de Estado. Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. Primeiro-ministro assume funções de João Galamba.

