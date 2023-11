Banco Alimentar Contra a Fome do Porto lança nova campanha de recolha de alimentos. Startups, multinacionais energéticas, instituições de poder internacional e local. A cooperação é a única opção para apanhar o contrarrelógio das alterações climáticas - e ainda há muito a fazer nas políticas sobre a transição energética, dentro e fora de portas. Em mais uma edição da Web Summit, políticos e especialistas tentam chegar a respostas para implementar novas formas de energia a nível global.

“Na atmosfera política atual, muito polarizada, é preciso trazer consenso sobre as formas de combater as alterações climáticas, como a 'clean tech', para dentro da agenda e do discurso políticos”. A ideia foi defendida esta quarta-feira pela eurodeputada Lídia Pereira, num painel na Web Summit sobre o potencial da Península Ibérica em se tornar um epicentro de startups “clean tech” - empresas dedicadas a desenvolver tecnologias que reduzam os impactos ambientais negativos, como as formas de energia alternativas

ECO_PT: Web Summit tem nova CEO após controvérsiaKatherine Maher assume a liderança da Web Summit após a demissão do fundador Paddy Cosgrave devido a opiniões controversas. Empresas como Amazon, Google, Meta e IBM abandonaram a conferência devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

OBSERVADORPT: Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso CentenoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. 'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais'

DNTWİT: Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno fez estas declarações na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet.

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

ECO_PT: “É ruído”. Polémica não trava Web Summit focada na IACom a polémica saída do anterior CEO, a cimeira tecnológica perdeu 'key players'. Ainda assim, o primeiro dia do evento mostrou que pode não ser um problema grave.

JNEGOCİOS: Skizo apresenta protótipo de biopele feita a partir de borras de café da DeltaStartup portuguesa desvendou protótipo de uma espécie de couro produzida a partir de borras de café, fruto de uma parceria com a Delta durante a Web Summit .

