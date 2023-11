Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuro

O governador do Banco de Portugal disse esta quinta-feira que o país vive um momento de reflexão, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador, e aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro.

Na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet, Mário Centeno disse que este encontro acontece num "num momento em que o país é incitado a refletir, a pensar, não é apenas o governador do Banco de Portugal convidado a refletir" O governador citou versos do poema 'Abandono' de David Mourão-Ferreira, que disse ter lembrado na quarta-feira à noite quando preparava a sua intervenção de hoje de manhã. "Por teu livre pensamento/Foram-te longe encerrar/Tão longe que o meu lamento/Não te consegue alcançar", disse Centeno, não fazendo, contudo, uma ligação destes com a recente polémica política em que esteve envolvido, por o seu nome ter sido sugerido por António Costa para lhe suceder como primeiro-ministro, mas com o setor financeir

Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'.

Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'.

