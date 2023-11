Bancos portugueses terão que criar almofada de capital adicional para proteção contra queda nos preços das casas

Os maiores bancos portugueses vão ter de criar uma almofada de capital adicional para se protegerem de um eventual choque nos preços das casas. Em causa está a constituição de uma reserva de capital adicional que corresponderá a 4% da carteira de empréstimos a particulares que está garantida por imóveis destinados à habitação.

Alguns bancos já apresentam capacidade para acomodar a nova almofada, enquanto muitos países na Europa estão a assistir a uma queda livre nos preços do mercado imobiliário residencial. Os bancos utilizam os seus próprios parâmetros de risco estimados para fins de cálculo do capital regulatório para o risco de crédito, ao contrário da Caixa, o banco público fica fora da medida

