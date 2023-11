Rui Oliveira regressa à SIC para falar do novo projeto com Manuel Luís Goucha

No programa “Casa Feliz”, Diana Chaves e João Baião terão a oportunidade de conversar novamente com Rui Oliveira. Este regresso acontece num momento em que o livro “À Moda do Rui” acaba de ser lançado nas bancas.

Esta obra reúne as receitas práticas e de preparação simples e acessível que Rui Oliveira partilhou ao longo de um ano e meio no programa “Goucha”, da TVI. É um projeto muito especial que junta o casal e conta com o apoio de Manuel Luís Goucha.

Por ter um contrato de exclusividade com a TVI, Goucha não poderá marcar presença na SIC para falar sobre este projeto.Leia também: Livro de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha! Eis a sinopse e a data de lançamento

