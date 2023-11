PSD pede audição urgente do ministro da Economia no Parlamento

"O PSD vai chamar ao parlamento o ministro da Economia com a urgência possível, estando o parlamento em trabalhos orçamentais, mas com a urgência possível. E não deixaremos também de questionar o primeiro-ministro quando houver essa oportunidade", afirmou, acrescentando:"O ministro da Economia disse que hoje era um dia feliz.

Para Joaquim Miranda Sarmento, a operação de venda ao fundo alemão com as condições anunciadas demonstra que"a empresa tinha problemas graves" e que a justificação do Governo para a nacionalização com os problemas de 'compliance' e da acionista Isabel dos Santos não explicam os encargos desta dimensão para o Estado.

:

RTPNOTICIAS: PSD pede audição urgente do ministro da Economia no parlamentoO PSD vai requerer a presença urgente do ministro da Economia, António Costa Silva, no parlamento para prestar esclarecimentos sobre o processo de venda da Efacec ao fundo alemão Mutares, revelou hoje o líder parlamentar social-democrata.

