Lucro do Novo Banco até setembro cresce 49%, para 683,5 milhões de euros

Em comunicado enviado ao regulador do mercado, esta quinta-feira, o banco liderado por Mark Bourke dá nota de que este crescimento está"assente num sólido modelo de negócio doméstico e simples, que proporciona uma rentabilidade crescente suportada pelo desempenho positivo das receitas, em conjunto com as medidas de eficiência implementadas nos últimos anos".

Uma medida que os bancos agradecem depois de anos com taxas de juro negativas, mas com as quais as famílias com crédito à habitação, em particular, estão a sofrer todos os meses devido ao aumento da prestação.

Por seu turno os custos operacionais registaram um aumento de 8,1% face ao período homólogo para 339,6 milhões de euros, com os custos com o pessoal a assumir a maior fatia; 183,8 milhões de euros. Já os gastos gerais administrativos totalizaram 126,3 milhões de euros, mais 9,8% do que em setembro de 2022.

O crédito bruto concedido a clientes ascendeu a 25,68 mil milhões de euros face a 25,82 mil milhões de euros em igual período de 2022. O crédito a empresas ascendeu a 13,98 mil milhões, o que evidenciou uma queda face a igual período de 2022, quando totalizava 14,52 mil milhões de euros.

O Novo Banco argumenta que para esta evolução no capital contribuiu “a capacidade de geração de capital do modelo de negócio do banco e a disciplina na alocação do capital”, explicando que “o rácio de solvabilidade foi também influenciado pelo aumento líquido de 100 milhões de euros de instrumentos Tier 2 após a emissão da nova obrigação subordinada de 500 milhões de euros com vencimento em 2033”.

