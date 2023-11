Adeus Halloween, olá Natal. 'Está na hora', anuncia Mariah Carey

E, este ano, a despedida do Halloween e a entrada nesta época festiva foi celebrada de forma especial, com um vídeo publicado pela cantora norte-americana nas redes sociais. No vídeo, que começa com uma contagem para o fim do dia 31 de outubro e início do 1 de novembro, Mariah Carey surge dentro de um cofre, congelada.

No cenário, várias personagens vestidas a rigor do Halloween apontam secadores ao cubo de gelo, que acaba por estilhaçar quando Mariah anuncia:Chegou aquela altura do ano em que é suposto ouvirmos músicas como"All I Want for Christmas", de Mariah Carey, e"Last Christmas", dos Wham!. Eis os clássicos de Natal.Um dos programas de televisão mais conhecidos dos EUA passa-se a bordo de um automóvel.

DNTWIT: O melhor do Natal... ​​​​​​​na noite de Halloween!Quando falamos de Halloween, esquecemo-nos sempre de considerar que esta celebração nasce como um ritual pagão que tinha como principal objetivo enganar o mundo do além e os seus habitantes, os mortos, que podiam a qualquer momento saltar dos seus túmulos na noite de 31 de outubro e apoderar-se do corpo de alguém que estivesse ainda vivo.

RTPNOTICIAS: Joe e Jill Biden distribuem livros e doces a crianças para assinalar o HalloweenA primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, distribuiu esta segunda-feira livros infantis, enquanto o seu marido, o presidente Joe Biden, deu doces a um grupo de crianças na Casa Branca, para celebrar o Halloween.

SICNOTICIAS: Halloween na Casa Branca: Joe e Jill Biden distribuem livros e doces a criançasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

SICNOTICIAS: Halloween: celebrações em MelbourneSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

PUBLICO: Filmes para o Halloween do menos até ao mais assustadorO Dia das Bruxas não vive sem um bom momento de terror. Se ainda não sabes o que ver, aqui fica uma lista que vai do filme mais leve até ao que te deixa assustado durante semanas.

