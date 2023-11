Dois acidentes no Eixo Norte-Sul causam trânsito em Lisboa

Há dois acidentes, no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, um em cada sentido, que estão a causar o caos no trânsito na capital. De um deles, há uma mulher, que ficou com ferimentos ligeiros.Enviar o artigo:Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Relatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Corpo numa manta três dias em casa antes de o largar numa mata.Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto. Homem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural quando foi picado.

RTPNOTICIAS: Dois militares israelitas mortos na ofensiva terrestre no norte de GazaDois soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) foram mortos e vários outros ficaram feridos nas operações terrestres israelitas em curso no norte da Faixa de Gaza, confirmou o exército.

SICNOTICIAS: De norte a sul, há urgências encerradas por falta de médicosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RENASCENCA: Papa defende 'dois povos, dois estados' para o Médio OrienteEntrevista do Sumo Pont&237;fice, esta quarta-feira, &224; RAI.

CMJORNAL: 43 hospitais à beira da roturaCM revela lista dos 43 hospitais que estão mais condicionados de Norte a Sul do País.

CMJORNAL: 43 hospitais do País à beira da rotura. Médicos recusam cumprir mais horas extraordináriasCM revela lista dos 43 hospitais que estão mais condicionados de Norte a Sul do País.

EXPRESSO: Hezbollah reivindica três ataques contra alvos israelitas no norte do paísSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

