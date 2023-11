Moçambique: Ministério Público pressionado a investigar indícios criminais nas eleições

"Estamos aqui para ouvir da PGR como é que estão esses processos porque nós não podemos ir até ao encerramento de todo esse processo sem que haja uma reação da PGR", disse à comunicação social Lutero Simango, líder do MDM, à porta da Procuradoria-Geral, em Maputo.

O presidente do MDM disse que foi à PGR"simplesmente para fazer pressão jurídica", referindo que, além de uma batalha política, o partido está também numa batalha judicial.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, tem promovido marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas em diferentes pontos do país para exigir a"reposição da verdade eleitoral".

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. Os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique indicam uma vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o MDM ganhou apenas na Beira.

De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados do escrutínio ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, máximo órgão judicial.Pelo menos três pessoas morreram, 10 ficaram feridas e 70 foram detidas durante os protestos das últimas duas semanas. Em causa está a vitória da Frelimo nas eleições autárquicas.

